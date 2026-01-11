Aree verdi il record di Bibbiena Inclusione e spazi per la comunità A Camaldoli nasce l’orto botanico

Bibbiena si distingue per il suo crescente impegno nel valorizzare gli spazi verdi. Con oltre 36 mila euro investiti, l’amministrazione ha realizzato la sua 22esima area verde e collabora alla creazione dell’Orto botanico delle piante bibliche a Camaldoli. Questi interventi puntano a promuovere l’inclusione e a offrire alla comunità spazi di natura e cultura, rafforzando il rapporto tra ambiente e cittadini.

di Sonia Fardelli L'amministrazione comunale punta sempre di più al verde. Ha investito oltre 36 mila euro per la realizzazione della 22esima area verde del territorio e sta collaborando anche alla creazione dell' Orto botanico delle piante bibliche a Camaldoli, che presto sarà inaugurato. La 22esima area verde si trova in via Vessa nella zona di Santa Maria, un contesto ad alta densità abitativa. L'investimento complessivo per questo spazio di socialità, gioco, incontro e inclusione è stato di 36.653 euro. Al Campino, questo il nome storico dello spazio pubblico, sono stati realizzati anche 7 posti auto collocati all'esterno dell'area e messi ad uso delle famiglie della zona.

