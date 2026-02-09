Nasce The Mom Club | una nuova comunità per famiglie genitori e bambini tra cultura socialità e inclusione

È nato The Mom Club, un nuovo punto di incontro per genitori e bambini. Ideato da due amiche e mamme single, Roberta Oppedisano e Susanna Iamunno, il progetto vuole offrire uno spazio di socializzazione, cultura e inclusione. Le due hanno deciso di trasformare un momento difficile delle proprie vite in un’opportunità per altre famiglie, creando così una comunità dedicata a condividere esperienze e crescere insieme.

Nasce The Mom Club, un progetto ideato da Roberta Oppedisano e Susanna Iamunno, due amiche e mamme single che hanno scelto di trasformare un momento complesso della propria vita in un'opportunità collettiva, creando uno spazio dedicato ai genitori e ai loro bambini. The Mom Club nasce da un bisogno concreto e profondamente condiviso: quello di sentirsi compresi, sostenuti e parte di una rete. Da una prima esperienza informale fatta di incontri tra mamme e attività dedicate ai bambini, il progetto ha preso forma fino a diventare una realtà strutturata, capace di mettere al centro la genitorialità contemporanea, con le sue sfide quotidiane, i suoi cambiamenti e la sua ricchezza.

