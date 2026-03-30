Durante la puntata di questa sera di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, Simona, proveniente da Catanzaro, è stata la concorrente protagonista. La trasmissione è andata in onda lunedì 30 marzo e ha visto la partecipazione di Simona, che ha attirato l’attenzione nel corso della puntata. Nessun dettaglio sulle dinamiche specifiche o sui risultati ottenuti è stato comunicato.

Simona da Catanzaro è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 30 marzo. "Sono di Catanzaro, ma vivo a Rende, in provincia di Cosenza. E sono un'ingegnere. Ho un compagno, Cristian, e convivo con lui da 12 anni. Ho una figlia di 10 anni, si chiama Sofia", ha raccontato la concorrente. In studio con lei il papà Giustino, che di sé ha detto: "Io sono libero professionista, professione geometra da 48 anni, con mia figlia ci completiamo". Poi è venuto il momento del comico Herbert Ballerina, ormai presenza fissa del programma. "Questa è un'invenzione per il tempo libero, specialmente quando uno va al mare", ha detto rivolgendosi al conduttore, che lo ascoltava con attenzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "non manca molto": De Martino spiazza Herbert

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