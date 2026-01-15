Affari Tuoi Herbert Ballerina spiazza De Martino | Cosa faccio nella vita

Nella puntata del 14 gennaio di Affari Tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, si sono alternati momenti di suspense e di leggerezza. Tra sorprese e colpi di scena, il programma ha offerto agli spettatori un racconto di affidabilità e intrattenimento, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Herbert Ballerina ha lasciato il pubblico sorpreso con le sue dichiarazioni sulla vita, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla serata.

La puntata del 14 gennaio di Affari tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, è stata ricca di divertimento, tensione e momenti emozionanti. Protagonista Egidio, soprannominato " Caparezza " per i suoi capelli ricci voluminosi, progettista d'interni da Fiumicino (Roma), accompagnato dal marito Giuseppe, infermiere in un grande ospedale della capitale.La partita inizia con una freddura di Herbert Ballerina, il comico del programma che rompe il ghiaccio: "Sono un elettore a luci rosse, spoglio le schede". La battuta scatena subito risate e dà il via alla gara contro il Dottore.Nei primi tiri, Egidio elimina pacchi pesanti: via i rossi da 75.

«Siamo sposati da due anni e mezzo». Così Egidio si è presentato agli spettatori di “Affari Tuoi” nella puntata del 14 gennaio 2026, portando in studio la naturalezza di chi vive ogni esperienza con trasparenza. Progettista d’interni di Fiumicino, Egidio si è trov facebook

