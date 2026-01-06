Durante la puntata speciale di Affari Tuoi - Lotteria Italia 2025, in onda questa sera su Rai 1, si è scontrata una scena tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina. De Martino ha rivolto una richiesta a Herbert, che ha risposto con una breve battuta. La discussione ha attirato l’attenzione dei telespettatori, offrendo un momento di confronto tra i due protagonisti dello spettacolo.

Botta e risposta tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina nella puntata speciale di Affari Tuoi-Lotteria Italia 2025 in onda questa sera, martedì 6 gennaio, su Rai 1. Tutto è iniziato quando il comico ha detto: "Faccio il mestiere più antico del mondo". "Siamo in diretta ti prego, qual è?", ha detto il conduttore. E lui: "L'antiquario". Dopiché è stato presentato il protagonista della serata, Alessandro dalla Sardegna, da Marrubiu, che ha spiegato: "Faccio il pastore". Con lui in studio la compagna Flaminia, che si è presentata con un costume piuttosto particolare, l'abito tradizionale di Oristano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, De Martino bacchetta Herbert: "Ti prego"

Leggi anche: Affari Tuoi, De Martino in difficoltà. Colpa di Herbert Ballerina: “Ti avevo detto di cambiare battuta”

Leggi anche: Affari tuoi, De Martino stronca Herbert Ballerina: "Orribile"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Affari tuoi, lo scivolone di De Martino sulla Juventus: Non possiamo dirlo, poi la maxi-vincita (amara); Stefano De Martino invita Emma ad Affari Tuoi ma lei rifiuta. I dettagli; Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia di andarsene. Il Dottore sbanca a Capodanno; Mi porto il lavoro da casa, De Martino gioca ad 'Affari Tuoi' anche in vacanza.

Stefano De Martino conduce Affari Tuoi - Lotteria Italia: la casa a Milano tra lusso e design: gli stucchi, il pianoforte e il divano da 10mila euro - Stefano De Martino è protagonista questa sera con una puntata speciale di Affari Tuoi, legata alla Lotteria Italia. ilmessaggero.it