Affari Tuoi De Martino bacchetta Herbert | Ti prego
Durante la puntata speciale di Affari Tuoi - Lotteria Italia 2025, in onda questa sera su Rai 1, si è scontrata una scena tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina. De Martino ha rivolto una richiesta a Herbert, che ha risposto con una breve battuta. La discussione ha attirato l’attenzione dei telespettatori, offrendo un momento di confronto tra i due protagonisti dello spettacolo.
Botta e risposta tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina nella puntata speciale di Affari Tuoi-Lotteria Italia 2025 in onda questa sera, martedì 6 gennaio, su Rai 1. Tutto è iniziato quando il comico ha detto: "Faccio il mestiere più antico del mondo". "Siamo in diretta ti prego, qual è?", ha detto il conduttore. E lui: "L'antiquario". Dopiché è stato presentato il protagonista della serata, Alessandro dalla Sardegna, da Marrubiu, che ha spiegato: "Faccio il pastore". Con lui in studio la compagna Flaminia, che si è presentata con un costume piuttosto particolare, l'abito tradizionale di Oristano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Affari Tuoi, De Martino in difficoltà. Colpa di Herbert Ballerina: “Ti avevo detto di cambiare battuta”
Leggi anche: Affari tuoi, De Martino stronca Herbert Ballerina: "Orribile"
Affari tuoi, lo scivolone di De Martino sulla Juventus: Non possiamo dirlo, poi la maxi-vincita (amara); Stefano De Martino invita Emma ad Affari Tuoi ma lei rifiuta. I dettagli; Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia di andarsene. Il Dottore sbanca a Capodanno; Mi porto il lavoro da casa, De Martino gioca ad 'Affari Tuoi' anche in vacanza.
Stefano De Martino conduce Affari Tuoi - Lotteria Italia: la casa a Milano tra lusso e design: gli stucchi, il pianoforte e il divano da 10mila euro - Stefano De Martino è protagonista questa sera con una puntata speciale di Affari Tuoi, legata alla Lotteria Italia. ilmessaggero.it
Affari Tuoi: stasera su Rai 1 la puntata speciale dedicata alla Lotteria Italia - Torna uno degli appuntamenti televisivi più attesi delle festività: “ Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ”, la serata- comingsoon.it
Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia: stasera l’estrazione dei 5 milioni con Stefano De Martino e gli ospiti - Speciale Lotteria Italia condotto da Stefano De Martino: ospiti vip, gioco dei pacchi, estrazioni in diretta e il primo premio da 5 milioni di euro. movieplayer.it
Ci vediamo tra poco ad Affari Tuoi puntata speciale ! Stefano De Martino - facebook.com facebook
Lotteria Italia 2026, la puntata speciale di “Affari Tuoi”: premi, regolamento e novità x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.