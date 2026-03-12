Durante una puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino, è stata presentata Giulia, incinta del suo bambino, con un'ecografia mostrata in studio, e il suo marito Matteo, recentemente sposato. Herbert Ballerina ha commentato la situazione definendola molto fastidiosa, suscitando un certo imbarazzo nel conduttore. La scena si è svolta davanti ai telespettatori, senza ulteriori interventi da parte degli altri presenti.

Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino è stata la volta di Giulia (incinta del piccolo Leonardo, ecografia mostrata in studio) e del marito Matteo, freschi sposi. La coppia, accompagnata da un terzo concorrente, ha portato in studio un’atmosfera di allegria contagiosa. Giulia, sempre col sorriso sulle labbra e incapace di trattenere le risate, ha finito per “contagiare” tutti: gli altri concorrenti hanno iniziato a prenderla bonariamente in giro, alzando la voce, ridacchiando e piegando la testa di lato ogni volta che parlavano. Stefano De Martino, inizialmente confuso, ha scoperto il motivo e si è unito al gioco, imitando a sua volta la futura mamma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Herbert Ballerina sconcertante: "Molto fastidioso", De Martino in imbarazzo

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