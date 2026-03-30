Una concorrente calabrese ha vinto alla Regione Fortunata, con un premio di 50.000 euro. La vittoria è arrivata dopo una partita difficile, con una decisione ritenuta decisiva da parte del padre. La donna ha deciso di seguire l’intuizione del genitore, che ha portato al risultato finale. La trasmissione televisiva ha mostrato il momento della vittoria e la scelta che ha portato al traguardo.

Vittoria alla Regione Fortunata nella puntata del 30 marzo di Affari Tuoi. Il mese si è chiuso con un sorriso largo, quasi liberatorio, celebrando il trionfo della calabrese Simona. Ancora una volta la fortuna ha scelto di posarsi sulla Calabria. Appena qualche puntata prima, infatti, Iside di Reggio Calabria aveva trovato ben 200.000 euro nel suo Pacco Nero. Per Simona è bastata una sola serata. Arrivata da Catanzaro, è stata subito sorteggiata per giocare, come se il destino avesse già deciso di metterla al centro della scena. Vive a Rende, ha accanto a sé un compagno da dodici anni e da dieci è mamma di Sofia. Nella vita è ingegnere, abituata ai calcoli e alla razionalità, ma in questa serata ha dovuto lasciare spazio anche all’intuito. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, la calabrese Simona vince alla Regione Fortunata grazie alla scelta del padre

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