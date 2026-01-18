Affari Tuoi la puntata del 18 gennaio | Ilaria dalla Calabria vince 75mila euro grazie al pacco nero

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 18 gennaio, Ilaria dalla Calabria ha vinto 75.000 euro, riuscendo a indovinare il contenuto del pacco nero durante la finale. La sua scelta ha determinato il risultato della puntata, offrendo un risultato importante e inatteso. Questa puntata ha ancora una volta messo in evidenza la suspense e l'interesse che caratterizzano il programma.

