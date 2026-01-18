Affari Tuoi la puntata del 18 gennaio | Ilaria dalla Calabria vince 75mila euro grazie al pacco nero
Nella puntata di Affari Tuoi del 18 gennaio, Ilaria dalla Calabria ha vinto 75mila euro indovinando il contenuto del pacco nero nella finale. La maestra calabrese, dopo otto puntate di attesa, ha giocato con coraggio rifiutando cinque offerte del Dottore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Affari Tuoi, la puntata del 13 dicembre: Daniele da Genova rifiuta 62.500 euro e vince 75mila
Nella puntata di Affari Tuoi del 13 dicembre, Daniele da Genova ha scelto di rifiutare un'offerta di 62.500 euro per continuare il gioco, portandosi a casa un premio finale di 75mila euro. La sua decisione ha suscitato sorpresa e interesse tra i telespettatori.
