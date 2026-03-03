Paola e Andrea perdono tutto ad Affari Tuoi | la puntata finisce male alla Regione fortunata

Paola e Andrea sono stati protagonisti di una puntata di Affari Tuoi che si è conclusa con una cocente perdita. Dopo aver rifiutato un’offerta di 30mila euro, la coppia ha aperto i pacchi più alti, perdendo tutto e arrivando alla Regione Fortunata. La serata si è conclusa con un risultato negativo per loro, lasciando il pubblico senza vittorie o premi significativi.

Paola e Andrea protagonisti di una serata sfortunata ad Affari Tuoi: dopo un avvio promettente, la coppia rifiuta l'offerta da 30mila euro e perde i pacchi più alti, fino alla beffa finale della Regione Fortunata.