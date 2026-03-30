Affari Tuoi di stasera Simona prima cade nella trappola del Dottore poi vince alla Regione Fortunata

Stasera su Affari Tuoi, lunedì 30 marzo, si è assistito a una puntata con diversi momenti di tensione. La concorrente, proveniente dalla Calabria, ha inizialmente sbagliato un colpo di scena e si è trovata in difficoltà, ma successivamente ha ottenuto una vittoria alla Regione Fortunata. La puntata ha visto varie fasi di gioco e cambiamenti di esito.

La puntata di Affari tuoi di stasera, lunedì 30 marzo. Ha giocato Simona dalla Calabria. Una partita in cui non sono mancati i colpi di scena. La concorrente, infatti, ha ceduto il pacco che conteneva 30mila euro, ma alla fine ne ha vinti molti di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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