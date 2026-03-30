Da oggi, l'azienda di trasporto pubblico locale ha avviato nuove corse notturne di autobus in coincidenza con gli orari di arrivo dei voli presso l’aeroporto. Questa decisione segue le recenti difficoltà di collegamento tra l’aeroporto e il centro cittadino, in particolare per i voli serali. L’ultima corsa della giornata è prevista per le 19, con collegamenti potenziati durante le ore notturne.

Dal 1° aprile. E' la notizia che aspettavamo dopo la pubblicazione degli articoli relativi alle difficoltà di collegamento tra l'aeroporto di Parma e la città È la notizia che aspettavamo dopo la pubblicazione degli articoli relativi alle difficoltà di collegamento tra l'aeroporto di Parma e la città, in particolare per quanto riguarda i nuovi voli serali e le corse degli autobus della linea Tep, l'ultima delle quali è prevista per le 19.18. Ma c'è una novità. Dal 1° aprile si cambia con l'attivazione di nuove corse notturne, appositamente pensate per i viaggiatori che atterreranno a Parma con i nuovi voli, due in andata e una in ritorno, in coincidenza con gli orari dei voli da e per Palermo nelle giornate di martedì, mercoledì e domenica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Aeroporto, Tep introduce nuove corse notturne dei bus in coincidenza con l'arrivo dei voli

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