Aeroporto di Rimini l’allarme dei sindacati | Caserma dei vigili del fuoco fatiscente si rischia lo stop dei voli

Le condizioni della caserma dei vigili del fuoco all’interno dell’aeroporto di Rimini ‘Fellini’ sono al centro di preoccupazioni da parte dei sindacati. La struttura, considerata fatiscente, mette a rischio l’attività dei pompieri e potrebbe influire sulla regolare operatività dei voli. La situazione evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza e il funzionamento dell’aeroporto.

Rimini, 20 gennaio 2026 – Vigili del fuoco al freddo, con temperature fino a 10 gradi nella caserma all’interno dell’ aeroporto di Rimini ‘Fellini’. Ma nell’autorimessa dei mezzi va anche peggio, perché non funzionano “i portoni di chiusura ormai vecchi e fatiscenti. Non c’è il riscaldamento e nei giorni scorsi, con le temperature molto basse e il gelo, alcuni veicoli antincendio hanno avuto difficoltà nell’erogazione di acqua, per colpa del ghiaccio formatosi nei circuiti”. Aeroporti, Ryanair annuncia: “Nuove tratte da Rimini, Forlì e Parma” L’allarme lo lanciano i sindacati Cgil, Usb e Ugl. La situazione è sempre più critica, tanto che secondo i sindacati si potrebbe arrivare a un declassamento dello scalo riminese, che significherebbe dire addio ai sogni di internazionalizzazione del ‘Fellini’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

