Lido Azzurro | bus colpito corse notturne sospese

Nelle ore serali, nel quartiere Lido Azzurro, un autobus della linea 15 è stato colpito, causando la sospensione delle corse notturne. L’incidente si è verificato durante un episodio di violenza, che ha portato alla temporanea interruzione del servizio di trasporto pubblico nella zona. La situazione ha coinvolto i mezzi di trasporto e ha determinato un cambiamento nelle corse previste.

Il servizio di trasporto pubblico nel quartiere Lido Azzurro subisce una battuta d’arresto nelle ore serali a seguito di un episodio di violenza contro un autobus della linea 15. Kyma Mobilità ha deciso di sospendere le corse notturne per garantire la sicurezza degli utenti e del personale dopo che un mezzo è stato colpito da sassi, con vetri frantumati il 10 marzo. La misura entra in vigore dal 16 marzo, limitando drasticamente gli orari di partenza verso il mare e ritorno verso il centro cittadino. Questa decisione drastica nasce dalla necessità di proteggere l’incolumità dei lavoratori e dei passeggeri, come dichiarato dalla presidente dell’azienda Giorgia Gira. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lido Azzurro: bus colpito, corse notturne sospese Articoli correlati Sassaiola contro autobus, sospese le corse serali della linea 15 per Lido AzzurroTarantini Time QuotidianoDopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni di un autobus della linea 15 nel quartiere Lido Azzurro, Kyma Mobilità ha... Olimpiadi Milano Cortina 2026: Trenord aumenta i treni, più corse notturne da ComoIn vista di Milano Cortina 2026, Trenord annuncia un importante potenziamento del servizio ferroviario per agevolare gli spostamenti di tifosi,... Contenuti utili per approfondire Lido Azzurro Temi più discussi: Bus colpito da una sassaiola a Lido Azzurro, sfiorata la tragedia. Le foto; Sassaiola contro un bus a Lido Azzurro, Kyma Mobilità: Ora basta. I sindacati chiedono il Daspo urbano; Taranto, sassaiola contro un autobus della linea 15 a Lido Azzurro. FIT-CISL: Venerdì servono decisioni; Grave atto vandalico contro un autobus del trasporto pubblico locale: lancio di sassi nella zona Lido Azzurro. Sassi contro un bus della linea 810 a Lido Azzurro: danneggiati i vetri, illeso l’autistaUn nuovo episodio di vandalismo ai danni del trasporto pubblico si è verificato ieri sera nel quartiere Lido Azzurro. Un autobus della linea 810 di Kyma Mobilità è stato preso di mira da una sassaiola ... studio100.it Taranto, dopo la sassaiola contro un bus Kyma mobilità sospende la linea 15 per Lido Azzurro dalle 19 in poiL’ultimo episodio risale al 10 marzo quando un mezzo in servizio è stato bersaglio di una violenta sassaiola che ha provocato la distruzione dei vetri del bus ... lagazzettadelmezzogiorno.it Da lunedì 16 marzo alle 19.00 verrà sospesa la linea 15 Lido Azzurro. Lo ha scritto in una lettera indirizzata al prefetto di Taranto Ernesto Liguori e al sindaco di Taranto Piero Bitetti, la presidente di Kyma Mobilità Giorgia Gira. Nel tg delle 14:00, Marina Luz - facebook.com facebook Taranto, dopo la sassaiola contro un bus Kyma mobilità sospende la linea 15 per Lido Azzurro dalle 19 in poi x.com