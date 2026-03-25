Ripulito il canale ostruito vicino aeroporto | in arrivo nuove pensiline alla fermata bus

Il canale di scolo vicino all'aeroporto, che era rimasto ostruito, è stato ripulito. Contestualmente, sono in arrivo nuove pensiline alla fermata dell'autobus situata nelle vicinanze. La misura segue le ripetute segnalazioni dei residenti riguardo alla criticità della situazione nel tratto tra strada per Contardo e via Maestri del Lavoro.

L'assessore Elmo e il presidente del Consiglio comunale Antonino hanno avviato gli interventi di pulizia dopo le numerose segnalazioni. I residenti: "Fondamentale che anche i cittadini smettano di abbandonare rifiuti" BRINDISI - Mantenuta la promessa dell'Amministrazione comunale dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini sulla critica situazione del canale di scolo all'incrocio tra strada per Contardo e via Maestri del Lavoro. Nei giorni scorsi, l'assessore ai Lavori pubblici Cosimo Elmo e il presidente del Consiglio comunale Gabriele Antonino, hanno effettuato un sopralluogo nell'area, dove nei giorni scorsi si era creata una vera e propria emergenza ambientale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ripulito il canale ostruito vicino aeroporto: in arrivo nuove pensiline alla fermata bus Articoli correlati Cantiere e-Brt, arrivano le nuove pensiline sul tracciato del bus elettrico Bergamo-Dalmine - FotoL’avanzamento complessivo ha raggiunto il 68%, mentre l’intubamento della roggia Colleonesca è ormai concluso per oltre il 95%. Grottaminarda investe nel trasporto pubblico: in arrivo tre nuove pensiline alle fermate più frequentateIl Comune di Grottaminarda sta provvedendo all'acquisto di pensiline da collocare presso alcune fermate degli autobus maggiormente utilizzate dagli...