Il presidente della Repubblica visiterà nuovamente Napoli, meno di un mese dopo il suo precedente arrivo, partecipando alla cerimonia per i 103 anni dell’Aeronautica. L’evento si terrà domani mattina sul lungomare della città, con la presenza di autorità militari e civili. La visita si inserisce nelle celebrazioni ufficiali dedicate alle forze armate.

Torna a Napoli, a poco di un mese dall’ultima volta, il capo dello Stato Sergio Mattarella. L’occasione è, domani mattina, la celebrazione dei 103 anni dell’Aeronatica militare e il giuramento e battesimo del corso «Grifo VI» dell’Accademia con una cerimonia militare. L’evento si terrà alle 11 presso la rotonda Diaz e ci sarà la partecipazione, oltre che del capo dello Stato, anche del ministro della Difesa Guido Crosetto e delle massime cariche militari. A fare da cornice alla cerimonia il sorvolo delle Frecce Tricolori sempre domattina (oggi intanto una formazione ridotta della pattuglia acrobatica nazionale effettuerà un sorvolo di prova nei cieli della città). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Aeronautica, Mattarella alla festa sul lungomare di Napoli

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