L’Aeronautica Militare celebra il suo 103° anniversario con una parata aerea delle Frecce Tricolori e la partecipazione del presidente della Repubblica. L’evento si svolge a Napoli, dove si tiene anche il giuramento e il battesimo del Corso “Grifo VI” dell’Accademia Aeronautica. La manifestazione coinvolge ufficiali, cadetti e pubblico presente in città.

Gli eventi avranno luogo in Piazza del Plebiscito e nell’area di Via Francesco CaraccioloRotonda Diaz, con attività aperte alla cittadinanza dal 28 marzo al 1° aprile 2026. L’Aeronautica Militare abbraccia la città di Napoli in occasione del 103° Anniversario della sua fondazione e del giuramento e battesimo del Corso “Grifo VI” dell’Accademia Aeronautica. Gli eventi avranno luogo in Piazza del Plebiscito e nell’area di Via Francesco CaraccioloRotonda Diaz, con attività aperte alla cittadinanza dal 28 marzo al 1° aprile 2026. In queste giornate il pubblico potrà avvicinarsi attraverso un percorso divulgativo pensato per tutte le età. L’area sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: sabato 28 marzo dalle 11. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Anniversario dell'Aeronautica Militare con le frecce tricolori e alla presenza di Mattarella

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