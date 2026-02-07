L’atmosfera alle Olimpiadi si fa sentire forte tra applausi, emozioni e qualche protesta. In campo, la tensione si mescola alla gioia, mentre i grandi campioni come Baresi e Bergomi si godono il momento con la torcia tra le mani. Fuori dallo stadio, il presidente Mattarella passa sul tram tra la folla, mentre sul prato si accendono i fuochi del braciere, simbolo di una festa che unisce tutta Italia.

Sergio arriva in tram alle otto di sera, con il loden nero come si usa da queste parti. Scende al capolinea del 26, alla fine di una giornata di lavoro. Sulla soglia del tempio pagano di Milano, lo stadio Meazza al canto del cigno, il presidente Sergio Mattarella saluta il tramviere Valentino Rossi, un siparietto che è la più dolce delle sorprese della festa dei Giochi italiani, e poi si accomoda in tribuna autorità insieme a Kirsty Coventry, primo presidente donna del Cio. L’Olimpiade, la nostra Olimpiade, può cominciare. I Giochi tornano al centro del Continente dopo quattro voli poco pindarici lontano dalla culla dell’inverno — Canada, Russia, Corea del Sud, Cina —, Milano capitale d’Europa accende il fuoco del tripode che rimbalza in tutti gli angoli dell’Olimpiade diffusa: Cortina, che divide onori, oneri e marchio di quest’avventura sprezzante del pericolo, Predazzo e Livigno. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Olimpiade, la festa e l'emozione: l'inno alla pace. Fischi per Vance, Pausini in playback | Mattarella sul tram, boato allo stadio | Foto

Questa sera a San Siro si è alzato il sipario sulle Olimpiadi con grande entusiasmo.

La cerimonia di apertura dei Giochi invernali si è svolta tra luci e colori, ma anche polemiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, l'ultima grande festa di San Siro: Laura Pausini in playback, Francesco Favino decanta Leopardi, fischi per Vance

