La Festa dell'Aronautica Militare a Napoli sul Lungomare e al Plebiscito ci sarà Mattarella

A Napoli, sul Lungomare e al Plebiscito, si terrà la celebrazione del 103° anniversario dell'Aeronautica Militare, prevista per il 2026. Il presidente della Repubblica parteciperà all’evento ufficiale. La giornata includerà manifestazioni e iniziative pubbliche per commemorare questa ricorrenza. La presenza istituzionale è stata confermata in anticipo dagli organizzatori.

Il 103esimo anniversario dell'Aeronautica Militare si terrà a Napoli nel 2026, con il Presidente Sergio Mattarella. Villaggio con gli aerei al Plebiscito dal 28 marzo al 1 aprile. Le Frecce Tricolori sorvoleranno la città. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Aereo delle Frecce Tricolori al centro di piazza del Plebiscito, a Napoli l’anniversario dell’Aeronautica MilitareUn aereo delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare è comparso al centro di piazza del Plebiscito a Napoli. Papa Leone a Napoli, le tappe dal Duomo al Plebiscito: «Sarà un bagno di folla»In cattedrale il Santo padre dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio dopo la tappa a Pompei. Approfondimenti e contenuti su Aronautica Militare Temi più discussi: Aereo delle Frecce Tricolori al centro di piazza del Plebiscito, a Napoli l'anniversario dell'Aeronautica Militare; Perché a Roma oggi volano gli aerei militari; L’Aeronautica Militare compie 103 anni, a Bari visite gratuite gratuite al Comando della 3^ Regione Aerea. Ecco come prenotare; Corso di cultura aeronautica, all’Aquila il volo dimostrativo sull’HH-139. La Festa dell’Aronautica Militare a Napoli sul Lungomare e al Plebiscito, ci sarà MattarellaIl 103esimo anniversario dell'Aeronautica Militare si terrà a Napoli nel 2026, con il Presidente Sergio Mattarella ... fanpage.it Anniversario dell'Aeronautica Militare con le frecce tricolori e alla presenza di MattarellaGli eventi avranno luogo in Piazza del Plebiscito e nell’area di Via Francesco Caracciolo/Rotonda Diaz, con attività aperte alla cittadinanza dal 28 marzo al 1° aprile 2026. napolitoday.it Volvo FH16 700 Aeronautica Militare Italiana AM EM 268 28 Marzo 1923 - 28 Marzo 2026 centotreesimo anniversario della Fondazione del Aeronautica Militare Italiana Foto di Daniele Tota #AeronauticaMilitare #AeronauticaMilitareItaliana #AirForce #Italian - facebook.com facebook