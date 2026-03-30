Un aereo ha preso fuoco subito dopo il decollo, coinvolgendo circa 300 persone a bordo. Le fiamme si sono sviluppate in breve tempo, causando panico tra i passeggeri. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le condizioni di alcuni sono risultate critiche. L’incidente ha provocato un intervento massiccio delle forze di emergenza nella zona dell’aeroporto.

Il rombo dei motori che dovrebbe cullare i sogni dei viaggiatori si è trasformato, in una manciata di secondi, in un boato sordo e terrificante. Chi sedeva accanto ai finestrini ha visto il buio della sera squarciarsi improvvisamente sotto l’urto di bagliori metallici e lingue di fuoco che danzavano pericolosamente lungo l’ala. In cabina, il sussulto violento della struttura ha gelato il sangue di centinaia di persone, trasformando un normale decollo in un incubo ad alta quota dove il tempo sembra essersi fermato. Mentre il fumo iniziava a lambire le percezioni dei passeggeri, il panico strisciante è stato combattuto solo dalla professionalità estrema di chi, in cabina di pilotaggio, doveva domare un gigante d’acciaio ferito nel suo cuore meccanico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Aereo prende fuoco dopo il decollo: a bordo 300 persone sospese tra vita e morte

Contenuti utili per approfondire Aereo prende

Aereo militare si schianta poco dopo il decollo e prende fuoco: 66 morti e decine tra dispersiGravissimo incidente aereo nel sud-ovest della Colombia, dove un aereo militare si è schiantato al suolo poco dopo il decollo, provocando moltissimi...

Maine, aereo privato si schianta dopo il decollo: a bordo 8 personeUn aereo privato con otto persone a bordo si è schiantato durante il decollo dall’aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine.

Aereo precipita in fase di decollo e si schianta nel Maine: 8 persone a bordoUn aereo privato è precipitato durante il decollo e si è schiantato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine (Stati Uniti).