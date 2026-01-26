Un aereo privato si è schiantato durante la fase di decollo nei pressi dell'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine. A bordo c'erano otto persone, tutte coinvolte nell’incidente. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause dell’accaduto e valutare eventuali conseguenze.

Un aereo privato è precipitato durante il decollo e si è schiantato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine (Stati Uniti). A bordo del velivolo sembra ci fossero 8 persone. Non si conosce ancora il bilancio dei feriti e di eventuali vittime.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Aereo militare turco precipita in Georgia dopo il decollo: a bordo c'erano 20 persone

Leggi anche: Georgia, aereo militare turco C-130 si spezza in volo e precipita dopo decollo da Ganja (Azerbaijian), 20 persone a bordo, aperta inchiesta - VIDEO

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Aereo precipita in fase di decollo e si schianta nel Maine: 8 persone a bordo.

Aereo cargo esce di pista in fase d'atterraggio e finisce in mare: due mortiDue persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e precipitando parzialmente in mare. Il ... ilmattino.it

Hong Kong, aereo cargo fuori pista in fase di atterraggio: due mortiUn aereo cargo partito da Dubai è uscito di pista in fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Hong Kong: Il velivolo si schiantato contro un veicolo di servizio a terra. Due operai, ... corriere.it

Quando un aereo precipita su un’isola deserta, due colleghi si ritrovano soli l’uno con l’altro, costretti a collaborare per sopravvivere in un ambiente ostile dove tensioni, rancori e dinamiche di potere vengono spinti agli estremi. #SENDHELP è il nuovo thrille - facebook.com facebook