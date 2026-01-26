Un aereo privato con otto persone a bordo si è schiantato poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine. Le autorità stanno intervenendo per accertare le cause dell'incidente e valutare eventuali interventi di soccorso. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento, mentre le condizioni delle persone a bordo non sono state ancora rese note.

Un aereo privato con otto persone a bordo si è schiantato durante il decollo dall’aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine. Lo ha reso noto la Federal Aviation Administration (FAA), senza tuttavia fornire informazioni immediate sulle condizioni dei passeggeri. Il Bombardier Challenger 600 è precipitato intorno alle 19:45 ora locale di domenica 25 gennaio. Lo scalo è stato chiuso e che le squadre di emergenza sono intervenute sul luogo dell’incidente. La FAA e il National Transportation Safety Board (NTSB) stanno conducendo le indagini. L’incidente è avvenuto mentre il New England e gran parte del paese affrontavano una massiccia tempesta invernale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maine, aereo privato si schianta dopo il decollo: a bordo 8 persone

Aereo precipita in fase di decollo e si schianta nel Maine: 8 persone a bordoUn aereo privato si è schiantato durante la fase di decollo nei pressi dell'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine.

Stati Uniti, aereo si schianta al decollo: otto passeggeri a bordoUn incidente si è verificato allo scalo di Bangor, nel Maine, dove un jet privato in fase di decollo si è schiantato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Jet privato con otto persone a bordo si schianta nel Maine; Aereo precipita in fase di decollo e si schianta nel Maine: 8 persone a bordo; Tempesta neve in Usa, 10 morti e un mln di case senza corrente. Jet privato si schianta; Un aereo con 8 persone a bordo si schianta all’aeroporto di Bangor, nel Maine, dopo il decollo durante una tempesta.

Aereo precipita in fase di decollo e si schianta nel Maine: 8 persone a bordoUn aereo privato è precipitato durante il decollo e si è schiantato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine (Stati Uniti) ... fanpage.it

Tragico incidente: aereo si schianta poco dopo il decollo. Immagini impressionantiUn incidente aereo si è verificato in queste ore. Un velivolo si è schiantato poco dopo il decollo. Mistero sul bilancio di morti e feriti. newsmondo.it

#StatiUniti Grave incidente all’aeroporto internazionale di Bangor, nel Maine. Un aereo privato con otto persone a bordo, si è schiantato in fase di decollo. Al momento non si hanno notizie sui passeggeri x.com

USA, aereo si schianta in Maine durante la tempesta facebook