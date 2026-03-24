Gravissimo incidente aereo nel sud-ovest della Colombia, dove un aereo militare si è schiantato al suolo poco dopo il decollo, provocando moltissimi morti e feriti. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire le dinamiche della drammatica vicenda, mentre purtroppo si fa la conta dei decessi e diverse persone stanno lottando fra la vita e la morte. Il fatto si è verificato nella giornata di ieri, lunedì 23 marzo. BREAKING NEWS Colombia bajo alarma: un avión militar C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó este lunes 23 de marzo, hacia las 9:50 de la mañana, poco después de despegar de Puerto Leguízamo, en Putumayo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aereo militare si schianta poco dopo il decollo e prende fuoco: 66 morti e decine tra dispersi

Articoli correlati

Aereo militare si schianta al suolo in Colombia poco dopo il decollo, il bilancio di morti e superstitiGravissimo incidente aereo in Colombia, dove un velivolo militare da trasporto si è schiantato pochi istanti dopo il decollo provocando un bilancio...

Colombia, aereo militare si schianta al suolo: almeno 66 i mortiÈ di almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio dello schianto dell’aereo militare precipitato poco dopo il decollo a Puerto Leguizamo, in...

AEREO MILITARE PRECIPITA NEL PARCO DEL CIRCEO: MORTO IL COLONNELLO SIMONE METTINI E UN ALLIEVO

Altri aggiornamenti su Aereo militare

Temi più discussi: Disastro aereo in Colombia, 80 soldati morti dopo schianto di un Hercules; Colombia, precipita aereo con oltre 100 militari a bordo: 66 morti e decine di feriti; C’è stato un grave incidente aereo in Colombia; Colombia, cade aereo militare con 128 persone a bordo.

Colombia, aereo militare si schianta dopo il decollo: 33 morti e 81 feritiColombia, aereo militare si schianta dopo il decollo: 33 morti e 81 feriti ... msn.com

Tragedia in Colombia, aereo militare si schianta nella giungla: decine di morti. Il videoIl velivolo, un C130 Hercules dell'Aeronautica Militare colombiana era appena decollato da Puerto Leguizamo, vicino al confine meridionale con Ecuador e Perù. All'improvviso, per causa ancora da verif ... tg.la7.it

Colombia, schianto aereo militare: il bilancio sale a 66 morti facebook

Colombia, precipita aereo militare: oltre 60 morti e decine di feriti #colombia x.com