Aereo chiede un atterraggio d'emergenza a causa di una forte turbolenza | un ferito soccorso a Glasgow

Un aereo di linea ha richiesto un atterraggio di emergenza nel Regno Unito a causa di turbolenze intense. Il volo, operato da una compagnia low-cost, ha dovuto tornare in patria e un passeggero è stato soccorso a causa di un infortunio riportato durante il volo. La situazione ha portato alla sospensione temporanea del servizio e alle verifiche sulle condizioni di sicurezza del velivolo.