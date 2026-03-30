Aereo chiede un atterraggio d'emergenza a causa di una forte turbolenza | un ferito soccorso a Glasgow
Un aereo di linea ha richiesto un atterraggio di emergenza nel Regno Unito a causa di turbolenze intense. Il volo, operato da una compagnia low-cost, ha dovuto tornare in patria e un passeggero è stato soccorso a causa di un infortunio riportato durante il volo. La situazione ha portato alla sospensione temporanea del servizio e alle verifiche sulle condizioni di sicurezza del velivolo.
Un volo EasyJet è stato costretto a chiedere uno stato di emergenza e a tornare nel Regno Unito a causa delle violente turbolenze. Richiesta l'assistenza medica per un membro dell'equipaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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