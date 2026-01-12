Dettagli sull'incidente aereo in cui è morto Yeison Jiménez | Un rumore l'atterraggio d'emergenza e l'esplosione

Sono emersi nuovi dettagli sull’incidente aereo che ha causato la morte del cantante colombiano Yeison Jiménez. Il velivolo è precipitato poco dopo il decollo, provocando un’esplosione che ha coinvolto sei persone. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora oggetto di indagine, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle circostanze dell’accaduto.

Emergono dettagli sull'incidente aereo in cui ha perso la vita il cantante colombiano Yeison Jiménez: il velivolo è precipitato dopo il decollo, esplodendo e uccidendo sei persone.

