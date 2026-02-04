Passeggero tocca il sedere di una ragazza 16enne in volo | aereo costretto ad atterraggio d'emergenza
Un volo Aer Lingus diretto a Boston ha fatto un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Shannon, in Irlanda. A bordo, un passeggero ha toccato il sedere di una ragazza di 16 anni, scatenando l’intervento delle autorità e il rientro improvviso in aeroporto. La ragazza, che si trovava in volo con altri passeggeri, ha subito segnalato l’accaduto, portando alla decisione di interrompere il viaggio e far scendere tutti i passeggeri. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sul
Un volo Aer Lingus diretto a Boston è tornato all'aeroporto irlandese di Shannon dopo che una ragazza americana di 16 anni è stata aggredita sessualmente a bordo. Patrick Noone, agricolatore di 58 anni, ha ammesso la propria colpevolezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Aer Lingus Boston
Napoli, paura in volo: l'aereo costretto a un atterraggio d'emergenza, cosa è successo
Scherzo al cellulare del passeggero fa scattare allarme sull’aereo, caccia militari in volo e atterraggio di emergenza
Un semplice scherzo al cellulare di un passeggero ha innescato un allarme aereo in Spagna, portando a una rapida risposta delle autorità militari.
Francesca Tocca oggi ha eliminato Maria Rosaria, facendo vincere la sfida ad Antonio che quindi l’ha sostituita all’interno della scuola di Amici. Siete d’accordo - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.