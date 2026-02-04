Passeggero tocca il sedere di una ragazza 16enne in volo | aereo costretto ad atterraggio d'emergenza

Un volo Aer Lingus diretto a Boston ha fatto un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Shannon, in Irlanda. A bordo, un passeggero ha toccato il sedere di una ragazza di 16 anni, scatenando l’intervento delle autorità e il rientro improvviso in aeroporto. La ragazza, che si trovava in volo con altri passeggeri, ha subito segnalato l’accaduto, portando alla decisione di interrompere il viaggio e far scendere tutti i passeggeri. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sul

