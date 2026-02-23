Aereo costretto ad atterraggio d'emergenza provoca una scia di fiamme | il video dell'incidente in USA

Il volo Delta 1067, un Boeing 737-900, ha effettuato un atterraggio di emergenza dopo aver provocato una scia di fiamme sulla pista di Savannah. La causa del problema risiede in un guasto tecnico che ha costretto l’aereo a tornare subito indietro, creando grande preoccupazione tra i passeggeri. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo, alle 18:45 di domenica, e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per gestire la situazione.