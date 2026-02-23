Aereo costretto ad atterraggio d'emergenza provoca una scia di fiamme | il video dell'incidente in USA
Il volo Delta 1067, un Boeing 737-900, ha effettuato un atterraggio di emergenza dopo aver provocato una scia di fiamme sulla pista di Savannah. La causa del problema risiede in un guasto tecnico che ha costretto l’aereo a tornare subito indietro, creando grande preoccupazione tra i passeggeri. L’incidente si è verificato poco dopo il decollo, alle 18:45 di domenica, e ha richiesto l’intervento dei soccorsi per gestire la situazione.
Il volo Delta 1067, un Boeing 737-900, era appena decollato dallo scalo internazionale di SavannahHilton Head intorno alle 18:45 di domenica 22 febbraio quando il pilota ha dichiarato un'emergenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Passeggero tocca il sedere di una ragazza 16enne in volo: aereo costretto ad atterraggio d’emergenzaUn volo Aer Lingus diretto a Boston ha fatto un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Shannon, in Irlanda.
Dettagli sull’incidente aereo in cui è morto Yeison Jiménez: “Un rumore, l’atterraggio d’emergenza e l’esplosione”Sono emersi nuovi dettagli sull’incidente aereo che ha causato la morte del cantante colombiano Yeison Jiménez.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Rissa sul volo di linea, aereo costretto ad atterraggio d'emergenza: Sangue e denti sul pavimento; Insulti razzisti e rissa in volo, aereo costretto all'atterraggio d'emergenza: Sangue e denti su sedili e pavimento; Pistoia, aereo ultraleggero costretto all’atterraggio di emergenza: il pilota plana su un vivaio e si salva; Francia, paura su un aereo Air France: guasto ai motori e incendio in volo.
Pistoia, ultraleggero costretto ad atterraggio di emergenza precipita in un vivaioPaura nel Pistoiese per un aereo ultraleggero costretto a un atterraggio d'emergenza, finito all'interno di un vivaio. L'unico occupante del velivolo, il ... gonews.it
Quarrata: aereo ultraleggero precipita in un vivaio. Il pilota: Mantenuto il controllo puntando su un’area verdeAttimi di grande paura questa mattina nel Pistoiese, dove un aereo ultraleggero è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in via Fiorentina, terminando la corsa all'interno di un vivaio a breve d ... firenzepost.it
Toscana - Aereo ultraleggero costretto all’atterraggio di emergenza x.com
Toscana - Aereo ultraleggero costretto all’atterraggio di emergenza - facebook.com facebook