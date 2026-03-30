Acqua e suolo | Podella guida la Cia Calabria verso un futuro agricolo

Durante l’assemblea elettiva tenutasi a Lamezia Terme, Nicodemo Podella è stato riconfermato alla presidenza di Cia Calabria. La riunione ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’associazione, che hanno confermato il proprio sostegno alla guida di Podella. La nomina si inserisce nel contesto delle attività dell’organizzazione legate al settore agricolo e alla tutela delle risorse idriche e del suolo.

Il crotonese Nicodemo Podella ha ottenuto la riconferma alla presidenza di Cia Calabria durante l’assemblea elettiva svoltasi a Lamezia Terme. La riunione si è tenuta sabato 28 marzo presso il Best Western hotel class in località Rotoli, segnando un momento cruciale per il futuro del settore agricolo regionale. La fiducia rinnovata copre un mandato quadriennale e nasce da un ampio consenso dei delegati provenienti da tutta la regione. Il tema centrale dell’incontro è stato definito come Dalle radici, il nostro futuro, sottolineando il legame indissolubile tra tradizione e sviluppo economico. Tra i presenti figuravano il direttore nazionale Maurizio Scaccia e diverse autorità istituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acqua e suolo: Podella guida la Cia Calabria verso un futuro agricolo Articoli correlati CIA Campania, rinnovata la guida delle associazioni: giovani e imprenditoria femminile per l’agricoltura del futuroTempo di lettura: 3 minutiSi è svolta nel pomeriggio di oggi, presso la sede regionale di CIA Campania in via Pavia, l’assemblea elettiva di AGIA –... Lombardia: 10 GW e 0,8% di suolo agricolo perLa Regione Lombardia ha avviato la revisione del progetto di legge sulle aree idonee per le energie , superando definitivamente il testo precedente... Leggi anche: Cia Arezzo riunisce il mondo agricolo