Lombardia | 10 GW e 0,8% di suolo agricolo per

In Lombardia, la Regione ha deciso di rivedere il progetto di legge riguardante le aree idonee per le energie. La nuova versione del testo sostituisce quella approvata nel 2025 e prevede un limite di 10 gigawatt di potenza installata e uno zero,8 per cento di suolo agricolo destinato alle energie rinnovabili. La revisione mira a modificare le priorità e le modalità di utilizzo del territorio in relazione alle energie pulite.

La Regione Lombardia ha avviato la revisione del progetto di legge sulle aree idonee per le energie, superando definitivamente il testo precedente del 2025. In una conferenza stampa tenutasi martedì 10 marzo 2026, gli assessori Sertori, Beduschi e Maione hanno illustrato una strategia che riduce l'obiettivo di potenza installata da 12 GW a 10 GW, con l'intento dichiarato di frenare il consumo di suolo agricolo. L'iniziativa nasce dalla necessità di bilanciare il target nazionale di 8,766 GW previsto per il 2030 con la tutela del territorio lombardo, coinvolgendo anche le altre regioni del bacino padano in un tavolo tecnico condiviso.