cia arezzo riunisce il mondo agricolo

Questa mattina si avvicina l’Assemblea Congressuale di Cia Arezzo, in programma lunedì 9 febbraio alle 10.00 all’A Point Park Hotel. L’evento riunisce agricoltori, imprenditori e rappresentanti del settore, pronti a discutere le sfide e le prospettive dell’agricoltura locale. È un momento importante per capire come si muoverà il mondo agricolo nei prossimi mesi.

Arezzo, 8 febbraio 2026 – Si terrà lunedì 9 febbraio dalle ore 10.00 all’A Point Park Hotel di Arezzo l’ Assemblea Congressuale di Cia Arezzo, un appuntamento chiave per il futuro dell’agricoltura provinciale. L’iniziativa riunirà imprenditori agricoli, rappresentanti istituzionali e vertici regionali e nazionali dell’organizzazione, in un momento di confronto sulle grandi sfide che attendono il settore: instabilità dei mercati, Politica Agricola Comune, emergenza idrica, redditività delle imprese e ricambio generazionale. Con la riunione dell’assemblea congressuale si concludono i quattro anni di mandato di Serena Stefani, eletta alla guida di Cia Arezzo nel mese di febbraio 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I giovani agricoltori della Cia segnalano un aumento preoccupante del consumo di suolo in Abruzzo, evidenziando come ogni ettaro perso rappresenti un patrimonio agricolo irrecuperabile.

