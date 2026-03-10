Nel pomeriggio di oggi presso la sede regionale di CIA Campania si è svolta la cerimonia di rinnovo della guida delle associazioni. Sono stati presentati i nuovi rappresentanti, tra cui giovani e imprenditrici femminili, che guideranno le iniziative legate all’agricoltura futura. La riunione ha visto la partecipazione di diversi membri e rappresentanti del settore agricolo regionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è svolta nel pomeriggio di oggi, presso la sede regionale di CIA Campania in via Pavia, l’assemblea elettiva di AGIA – Associazione Giovani Agricoltori e Donne in Campo, due articolazioni fondamentali di CIA – Agricoltori Italiani impegnate nella rappresentanza delle nuove generazioni e dell’imprenditoria agricola femminile. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e di rinnovamento della governance associativa, in un contesto in cui l’agricoltura è chiamata a misurarsi con trasformazioni profonde, sfide ambientali e nuove prospettive di sviluppo per i territori rurali. Ad aprire i lavori... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - CIA Campania, rinnovata la guida delle associazioni: giovani e imprenditoria femminile per l’agricoltura del futuro

Articoli correlati

Casa delle Donne, rinnovata la Rete delle associazioni. Bellini: "I cambiamenti si costruiscono insieme"Rimini rinnova il protocollo che dà vita alla Rete delle associazioni della Casa delle Donne, confermando un impegno avviato nel 2022 e cresciuto...

Accordo UE–Mercosur, CIA Campania: “Oggi CIA a Bruxelles, la Campania chiede tutele vere”.CIA Agricoltori Italiani è oggi a Bruxelles con una propria delegazione per protestare contro l’Accordo UE–Mercosur e chiedere garanzie concrete e...