A Abbateggio, la comunità ha celebrato il centenario della chiesa della Madonna dell’Elcina con una cerimonia ufficiale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti religiosi e istituzionali, che hanno assistito alla commemorazione. La festa ha rafforzato i legami tra cittadini, enti locali e realtà ecclesiastiche, sottolineando l’importanza storica del luogo di culto per il paese.

La comunità di Abbateggio ha trasformato un centenario in un atto di coesione sociale, celebrando il secolo della chiesa della Madonna dell’Elcina con una cerimonia che ha unito fede e istituzioni. L’evento si è svolto sotto la guida di monsignor Bruno Forte, raccogliendo attorno a sé sindaci, amministratori locali e rappresentanti del territorio per onorare la posa della prima pietra avvenuta esattamente cento anni fa. Oltre alla solenne apertura simbolica della Porta Santa, la giornata è culminata con l’inaugurazione di una pietra commemorativa, presenza significativa anche del presidente nazionale de I Borghi più belli d’Italia Fiorello Primi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abbateggio: 100 anni di fede uniscono comunità e istituzioni

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