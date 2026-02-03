Avellino scuola ed emozioni | istituzioni e comunità uniscono le forze per crescere insieme

Questa mattina ad Avellino si è tenuto un convegno al Carcere Borbonico, dedicato alle emozioni e all’educazione. Le istituzioni e la comunità si sono riunite per discutere di come la scuola possa supportare lo sviluppo emotivo dei giovani. Un momento di confronto diretto tra insegnanti, genitori e rappresentanti delle istituzioni, che hanno condiviso idee e proposte per migliorare il rapporto tra emozioni e comportamenti in ambito scolastico.

Avellino, 3 febbraio 2026 – Nella Sala Blu del Carcere Borbonico si è svolto il convegno “Emozioni, comportamenti e contesti educativi”, un incontro dedicato al rapporto tra sviluppo emotivo, comportamenti e ruolo della scuola. Un tema che riguarda la crescita dei ragazzi e chi, ogni giorno, ne.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino SalaBlu Genitori e figli a scuola di emozioni: al via il percorso ‘coping power’ per crescere insieme Questo percorso educativo mira a rafforzare il rapporto tra genitori e figli attraverso attività che promuovono la crescita emotiva e caratteriale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Avellino SalaBlu Argomenti discussi: Emozioni, comportamenti e contesti educativi: ad Avellino il convegno sul ruolo della scuola e della comunità educativa; Emozioni e contesti educativi, il convegno dell’Istituto De Luca; MUSICA, DANZA ED EMOZIONI CON IL PROGETTO RIVIVIAMO LA SCUOLA 2 DELL’IC 88° DE FILIPPO DI NAPOLI; Emozioni, comportamenti e contesti educativi. Emozioni, comportamenti e contesti educativi: ad Avellino un convegno per interrogarsi sul ruolo della scuola e della comunità.AVELLINO- Si terrà lunedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.30, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, il convegno dal titolo Emozioni, comportamenti e contesti educativi, un’importante oc ... irpinianews.it Emozioni e contesti educativi, il convegno dell’Istituto De LucaUn momento di riflessione condivisa sul ruolo centrale della scuola e della comunità educante nella prevenzione e nella gestione dei comportamenti legati alle emozioni. È questo il cuore del convegno ... irpinianews.it “Premio all’impegno quotidiano – Pasquale Campanello” #premio #scuola #libera #avellino #telenostra - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.