Carabinieri in preghiera | il precetto pasquale unisce fede istituzioni e comunità

La sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Mercogliano ha partecipato alla cerimonia pasquale presso la chiesa di San Ciro martire di Avellino. La celebrazione ha coinvolto i membri dell’associazione e si è svolta in un contesto religioso e comunitario, unendo fede, istituzioni e cittadini in occasione della festività pasquale.

La sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Mercogliano ha preso parte al precetto pasquale celebrato presso la chiesa di San Ciro martire di Avellino. Un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra la tradizione religiosa e i valori dell'Arma. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum sulla giustizia, l'avvocato Acone: «Il Foro ha perso la sua anima. Ripartiamo dall'etica» . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Carabinieri in preghiera: il precetto pasquale unisce fede, istituzioni e comunità Articoli correlati “Un eco di pace tra divise e istituzioni”: la Cattedrale accoglie il precetto pasquale interforzeCelebrazione presieduta dall’arcivescovo Accolla con autorità civili e militari: richiamo al servizio delle Forze dell’Ordine e messaggio di speranza... Cerimonie: Guardia di finanza e carabinieri celebrano il Precetto pasqualeNella mattinata di giovedì 26 febbraio la cornice della chiesa di San Michele in Borgo ha ospitato la tradizionale celebrazione del Precetto... Contenuti e approfondimenti su Carabinieri in preghiera il precetto... Temi più discussi: I carabinieri celebrano il precetto pasquale: funzione religiosa e ricordo dei caduti; Precetto pasquale interforze, preghiera per i militari impegnati nei conflitti; Copparo. Celebrato il precetto pasquale della Compagnia dei Carabinieri.; LATINA | Carabinieri, celebrato il Precetto Pasquale nella chiesa di San Francesco. La Preghiera del Carabiniere: un’eredità di fede, servizio e amore per l’ItaliaCi sono parole che attraversano i decenni e rimangono incise nella memoria di un Paese. Tra queste, la Preghiera del Carabiniere Virgo Fidelis è forse una delle più nobili: un inno alla fedeltà, al ... ilgiornale.it Airola onora il Carabiniere Pasquale Ruggiero: cerimonia per l’eroe di Malga BalaQuesta mattina, presso il cimitero di Airola, si è svolta la cerimonia in ricordo del Carabiniere Pasquale Ruggiero, decorato della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria. Nato ad Airola l’11 ... irpinianews.it due ladri scappano e scavalcano una recinzione. Quella della caserma dei carabinieri https://www.105.net/zoo-news/ladri-inseguiti-dai-carabinieri-scavalcano-recinzione-ma-e-quella-della-caserma/ - facebook.com facebook Arrivano 32 nuovi carabinieri nella provincia di Ancona: rinforzi per sicurezza e territorio x.com