Fede memoria e comunità | celebrati ad Abbateggio i 100 anni della chiesa della Madonna dell' Elcina FOTO

Ad Abbateggio si sono svolte le celebrazioni per il centenario della chiesa della Madonna dell’Elcina, coinvolgendo la comunità locale in eventi religiosi e commemorativi. La manifestazione ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti della parrocchia, con momenti di preghiera e incontri pubblici. Le celebrazioni hanno sottolineato il ruolo storico e spirituale dell’edificio nella vita del paese.

Celebrazioni tra fede, memoria e comunità ad Abbateggio per i 100 anni della chieda della Madonna dell’Elcina. A presiederle è stato monsignor Bruno Forte per un momento di raccoglimento che ha visto la presenza di istituzioni, amministratori locali e rappresentanti del territorio, uniti nel ricordo della posa della prima pietra e nel rinnovare il senso di appartenenza della comunità. “Questo centenario – ha detto il sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico - rappresenta molto più di una ricorrenza: è il segno tangibile della nostra storia e della nostra identità. La Chiesa della Madonna dell’Elcina è un punto di riferimento spirituale e culturale che unisce generazioni e territori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Fede memoria e comunità: celebrati ad Abbateggio i 100 anni della chiesa della Madonna dell'Elcina [FOTO] Articoli correlati Giorno della Memoria ad Ailano: la Fiaccola della Pace sigla il primo “Gemellaggio di Pace” nel Matese con Valle Agricola | FOTOGli alunni del plesso di Ailano hanno donato al Movimento per la Pace due cartelloni sulla Pace, destinati alla “Mostra permanente della Pace” presso... Oggi 13 gennaio, Sant’Ilario di Poitiers: Dottore della Chiesa e grande difensore della fedeIl 13 gennaio ricorre la memoria liturgica di Sant’Ilario di Poitiers, Dottore della Chiesa.