Fede memoria e comunità | celebrati ad Abbateggio i 100 anni della chiesa della Madonna dell' Elcina FOTO

Da ilpescara.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Abbateggio si sono svolte le celebrazioni per il centenario della chiesa della Madonna dell’Elcina, coinvolgendo la comunità locale in eventi religiosi e commemorativi. La manifestazione ha visto la partecipazione di fedeli e rappresentanti della parrocchia, con momenti di preghiera e incontri pubblici. Le celebrazioni hanno sottolineato il ruolo storico e spirituale dell’edificio nella vita del paese.

Celebrazioni tra fede, memoria e comunità ad Abbateggio per i 100 anni della chieda della Madonna dell’Elcina. A presiederle è stato monsignor Bruno Forte per un momento di raccoglimento che ha visto la presenza di istituzioni, amministratori locali e rappresentanti del territorio, uniti nel ricordo della posa della prima pietra e nel rinnovare il senso di appartenenza della comunità. “Questo centenario – ha detto il sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico - rappresenta molto più di una ricorrenza: è il segno tangibile della nostra storia e della nostra identità. La Chiesa della Madonna dell’Elcina è un punto di riferimento spirituale e culturale che unisce generazioni e territori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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© Ilpescara.it - Fede memoria e comunità: celebrati ad Abbateggio i 100 anni della chiesa della Madonna dell'Elcina [FOTO]

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