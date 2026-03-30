A2A | 60 euro di sconto resta fuori dai bonus statali
A2A ha annunciato che il bonus bollette sarà accessibile solo alle famiglie con un ISEE inferiore a 25. La decisione esclude dai benefici le famiglie calabresi con un reddito leggermente superiore, lasciando così fuori circa 60 euro di sconto che, in passato, potevano essere richiesti. La misura riguarda le utenze di energia elettrica e gas gestite dalla società.
La società A2A ha deciso di estendere il beneficio del bonus bollette a quelle famiglie calabresi che, pur avendo un ISEE inferiore a 25.000 euro, restano escluse dai sussidi statali ordinari. Questa misura, valida per le annualità 2026 e 2027, prevede uno sconto diretto in fattura pari a 60 euro sulle forniture elettriche, coprendo così una fascia di reddito spesso dimenticata dalle politiche sociali tradizionali. L’iniziativa si configura come un contributo volontario dell’azienda, atto di responsabilità sociale che mira a colmare le lacune del sistema di welfare esistente. Per accedere a questa agevolazione straordinaria, è necessario rispettare precisi parametri di consumo energetico oltre al limite di reddito. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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