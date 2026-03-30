A2A | 60 euro di sconto resta fuori dai bonus statali

A2A ha annunciato che il bonus bollette sarà accessibile solo alle famiglie con un ISEE inferiore a 25. La decisione esclude dai benefici le famiglie calabresi con un reddito leggermente superiore, lasciando così fuori circa 60 euro di sconto che, in passato, potevano essere richiesti. La misura riguarda le utenze di energia elettrica e gas gestite dalla società.