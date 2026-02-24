Decreto energia 2026 | ecco i 115 euro extra in bolletta e il nuovo sconto fino a 60 euro A chi spetta

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede un bonus di 115 euro in bolletta e uno sconto massimo di 60 euro, per ridurre i costi energetici. La decisione arriva dopo aver valutato l’aumento delle spese per molte famiglie e aziende. Il provvedimento, adottato il 18 febbraio, mira a sostenere chi affronta difficoltà nel pagare le bollette. La misura sarà valida fino alla fine dell’anno.

Riunitosi lo scorso 18 febbraio, il Consiglio dei ministri ha varato un Decreto che introduce misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore di famiglie e imprese. Il provvedimento, ribattezzato Decreto bollette riconosce un contributo aggiuntivo di 115 euro all’anno sul costo dell’energia elettrica per 2,7 milioni di famiglie vulnerabili che già percepiscono il bonus sociale. Previsto poi un secondo contributo fino a 60 euro, sempre sulla bolletta elettrica, per 4,5 milioni di famiglie con ISEE inferiore a 25 mila euro e non titolari di bonus sociali. Analizziamo le novità in dettaglio, in attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale per la sua entrata in vigore. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

Decreto Bollette 2026, bonus fino a 115 euro. A chi spetta il contributo

Decreto bollette, bonus 2026 da 115 euro: a chi spetta e come ottenerlo

