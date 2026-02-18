Ok al bonus bollette Meloni | Altri 115 euro di sconto Ecco tutte le novità

Il governo ha dato il via libera al bonus bollette, con Meloni che annuncia altri 115 euro di sconto. La decisione arriva dopo l’approvazione di un nuovo decreto legge energia, che introduce aiuti concreti per ridurre il peso delle bollette sulle famiglie più vulnerabili e sulle imprese. Il provvedimento prevede interventi mirati e risorse immediatamente disponibili. La misura si applica a milioni di utenti, che riceveranno un sostegno diretto per affrontare il caro energia. La nuova normativa entra in vigore già da questo mese.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge energia con le misure per tagliare le bollette in particolare alle "famiglie fragili" e alle "imprese". "Oggi il governo ha approvato un provvedimento molto significativo che tocca una delle priorità che ci eravamo dati dall'inizio cioè fare il possibile per ridurre il peso delle bollette su famiglie e imprese", ha detto Giorgia Meloni, "È un decreto che avrà un impatto rilevante che garantirà risparmi e benefici diretti nell'ordine di oltre 5 miliardi di euro. Il primo capitolo del decreto legge varato oggi riguarda il sostegno alle famiglie che sono maggiormente in difficoltà: interveniamo ancora sul bonus sociale che abbiamo di volta in volta potenziato in questi anni, che oggi raggiunge 2 milioni e 700mila famiglie vulnerabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

