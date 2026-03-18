Da oggi, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 12, sono aperte le prenotazioni per il Bonus Moto 2026, che prevede uno sconto di 4.000 euro sull’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi. La procedura è veloce e permette di accedere rapidamente all’agevolazione, con le richieste che devono essere inviate attraverso un portale dedicato.

Da oggi, mercoledì 18 marzo 2026, a partire dalle ore 12, sono ufficialmente aperte le prenotazioni per l’ecobonus dedicato all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi. L’incentivo, gestito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso Invitalia, rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera passare a un veicolo a basse emissioni risparmiando cifre significative. Il bonus è destinato sia a persone fisiche che a società e copre l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Si tratta di ciclomotori a due o tre ruote, motocicli, motocarrozzette come i sidecar, tricicli, quadricicli leggeri e non leggeri, tutti con velocità inferiore o uguale a 45 kmh. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bonus Moto 2026, si parte: oggi scatta lo sconto da 4.000 euro. Ecco la procedura lampo per non restare fuori

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