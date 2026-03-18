Bonus Moto 2026 si parte | oggi scatta lo sconto da 4.000 euro Ecco la procedura lampo per non restare fuori
Da oggi, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 12, sono aperte le prenotazioni per il Bonus Moto 2026, che prevede uno sconto di 4.000 euro sull’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi. La procedura è veloce e permette di accedere rapidamente all’agevolazione, con le richieste che devono essere inviate attraverso un portale dedicato.
Da oggi, mercoledì 18 marzo 2026, a partire dalle ore 12, sono ufficialmente aperte le prenotazioni per l’ecobonus dedicato all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi. L’incentivo, gestito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso Invitalia, rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera passare a un veicolo a basse emissioni risparmiando cifre significative. Il bonus è destinato sia a persone fisiche che a società e copre l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Si tratta di ciclomotori a due o tre ruote, motocicli, motocarrozzette come i sidecar, tricicli, quadricicli leggeri e non leggeri, tutti con velocità inferiore o uguale a 45 kmh. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Articoli correlati
Bonus bollette 2026: cos’è, a chi spetta e come funziona lo sconto da 90 euroIl bonus bollette 2026 è uno sconto automatico da 90 euro annui sulla bolletta elettrica, destinato alle famiglie con ISEE fino a 9.
Leggi anche: Bonus mobili fino a 5mila euro nel 2026: lo sconto del 50% vale anche per la seconda casa. Cosa si può comprare
Contenuti utili per approfondire Bonus Moto
Temi più discussi: Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo; Bonus moto e motorini al via, fino a 4 mila euro di incentivi: a chi spetta; Bonus per moto e scooter da oggi, fino a 4mila euro: vale solo per 7 categorie; Ecobonus, al via le domande per ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi: fino a 4mila euro di incentivi, ecco come fare.
Bonus 2026 per moto e motorini, via libera: fino a 4mila euro di incentivo. Chi ci guadagnaVia libera al bonus 2026 per moto e motorini. A partire da oggi, mercoledì 18 marzo 2026, dalle ore 12, prendono il via le prenotazioni per accedere agli ... affaritaliani.it
Ecobonus moto 2026 da 4mila euro, via alle prenotazioni: come ottenerloRipartono gli incentivi per l’acquisto di moto elettriche e ibride. Ecco una guida su requisiti, importi e rottamazione per avere lo sconto ... quifinanza.it
Bonus moto e motorini 2026: oggi il via agli incentivi – Chi ne ha diritto e come fare domanda Dalle 12 i concessionari possono fare richiesta per chi acquista un veicolo nuovo, ibrido o elettrico - facebook.com facebook
Bonus moto e motorini, da oggi al via: fino a 4mila euro per acquistare un veicolo elettrico o ibrido x.com