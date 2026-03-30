I meteorologi hanno analizzato 50 anni di dati climatici in Italia per verificare se la frase

Quante volte abbiamo sentito ripetere la frase “a Pasquetta piove sempre” mentre organizzavamo una grigliata o una gita fuori porta per il Lunedì dell’Angelo? Questa convinzione è talmente radicata nella cultura popolare italiana da sembrare una certezza meteorologica e, guarda caso, proprio per quest’anno sono previsti pioggia e vento per Pasqua e Pasquetta. Eppure, i dati raccolti negli ultimi decenni raccontano una storia diversa. Secondo le analisi del CEMER, il Centro Europeo per la Meteorologia e la Ricerca, che ha esaminato i dati dal 1973 al 2015 in tre città italiane di riferimento, Pasquetta non è affatto sinonimo di maltempo. A Milano, Roma e Palermo la percentuale di Pasquette piovose si attesta tra il 39,5% nel capoluogo lombardo e il 51,2% nella Capitale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “A Pasquetta piove sempre!”: ma è proprio vero? I meteorologi hanno analizzato 50 anni di dati in Italia per scoprirlo

Una selezione di notizie su Pasquetta piove

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Centocelle, quando piove via delle Chenzie diventa una piscina di fango. I residenti: "Chiediamo un intervento da 50 anni"Nel periodo di piogge intense per i residenti è un incubo: l’acqua ristagna per giorni e arriva fino ai box.