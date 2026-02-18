In vent’anni 350mila laureati meridionali qualificati sempre più donne hanno arricchito l’economia del Nord Italia I dati SVIMEZ

Negli ultimi vent’anni, 350.000 laureati provenienti dal Sud Italia, in gran parte donne, hanno trovato lavoro al Nord, contribuendo a rafforzare l’economia settentrionale. Questa ondata di migrazione si è verificata principalmente a causa della mancanza di opportunità di lavoro e di investimenti nel Mezzogiorno. Il rapporto “Un Paese, due emigrazioni” di Svimez rivela come molti giovani abbiano lasciato le loro città d’origine alla ricerca di una vita migliore, spesso trasferendosi nelle grandi metropoli del Nord. La presentazione ufficiale del documento si è svolta a Roma, in collaborazione con Save the Children, e ha evid