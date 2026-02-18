In vent’anni 350mila laureati meridionali qualificati sempre più donne hanno arricchito l’economia del Nord Italia I dati SVIMEZ
Negli ultimi vent’anni, 350.000 laureati provenienti dal Sud Italia, in gran parte donne, hanno trovato lavoro al Nord, contribuendo a rafforzare l’economia settentrionale. Questa ondata di migrazione si è verificata principalmente a causa della mancanza di opportunità di lavoro e di investimenti nel Mezzogiorno. Il rapporto “Un Paese, due emigrazioni” di Svimez rivela come molti giovani abbiano lasciato le loro città d’origine alla ricerca di una vita migliore, spesso trasferendosi nelle grandi metropoli del Nord. La presentazione ufficiale del documento si è svolta a Roma, in collaborazione con Save the Children, e ha evid
Il quadro dei flussi migratori interni ed esteri dei giovani italiani è ricostruito dal report Un Paese, due emigrazioni, elaborato da Svimez (Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno) e presentato a Roma in collaborazione con Save the Children. Lo studio analizza i movimenti di popolazione dal 2002 al 2024, con un focus sui laureati under 35 e sugli effetti territoriali della mobilità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Svimez: 350mila laureati via dal Sud in 20 anni: una perdita di valore pari a 6,8 mld l’annoSecondo i dati di Svimez, in vent’anni circa 350mila laureati hanno lasciato il Sud, portando via risorse e competenze al territorio.
