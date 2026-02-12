Centocelle quando piove via delle Chenzie diventa una piscina di fango I residenti | Chiediamo un intervento da 50 anni

Ogni volta che piove a Centocelle, via delle Chenzie si trasforma in una pozza di fango. La strada si riempie d’acqua e diventa impraticabile, impedendo ai residenti di entrare o uscire dalle proprie case. Sono decenni che chiedono un intervento, ma ancora niente è stato fatto. La situazione resta critica e i cittadini chiedono risposte concrete.

Nel periodo di piogge intense per i residenti è un incubo: l’acqua ristagna per giorni e arriva fino ai box. "Temiamo che a lungo andare l'acqua possa infiltrarsi nelle fondamenta degli edifici" Quando piove a Centocelle via delle Chenzie diventa una piscina di fango. La strada si allaga fino a impedire l'accesso dei condomini alle proprie abitazioni. “Quando viene giù il diluvio l'acqua arriva ai gradini - spiega una signora - bisogna salire sul muretto per uscire di casa”. Nel palazzo ci vivono anche anziani e un ragazzo disabile che, impossibilitati a muoversi, restano reclusi in a casa.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Centocelle Via delle Chenzie Leclerc: "Da 7 anni quando piove va sempre così... Non ho più spiegazioni" Pulini, quando il fango diventa pittura A Pulini, il fango diventa arte. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Centocelle Via delle Chenzie Argomenti discussi: Alter Bridge a Roma, salta il concerto all'Atlantico. Palco non sicuro, rischio tragedia. alessandrino - centocelle attività. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.