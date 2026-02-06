Un dibattito acceso si è aperto sui social e sui media dopo che la Diet Coke è stata paragonata alla sigaretta, per il suo consumo eccessivo. Su TikTok e in alcune testate, la bevanda è stata definita “the fridge cigarette”, ovvero “la sigaretta da frigorifero”. La polemica è nata da alcune persone che accusano la Coca Light di creare dipendenza, come una sostanza da fumare. Ora si cerca di capire se ci siano davvero rischi o se si tratta solo di un paragone esagerato.

“ “The fridge cigarette ”, ovvero la sigaretta da frigorifero. È così che la Diet Coke è stata soprannominata, non solo sui social, TikTok in particolare, ma anche sulle più importanti testate. Il consumo della celebre bevanda light è talmente massiccio nei Millennial e soprattutto nella Gen Z da averla ormai paragonata alla classica “pausa sigaretta”. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò? La Diet Coke fa davvero male? E, soprattutto, non è eccessivo paragonarla alla sigaretta, da sempre conosciuta per essere nociva alla salute? Il latte può sostituire l’acqua? Benefici e segreti di una delle bevande più idratanti che esistono X Leggi anche › Perché (e per chi) è un rischio bere troppe bevande zuccherate Diet Coke e il fenomeno della “sigaretta dei Millennial”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un vero e proprio dibattito scatenato perché la Coca Light è stata paragonata alla sigaretta per il suo uso smodato. Ma cosa c'è di vero?

