A Montella, in provincia di Avellino, si trova un ospedale che non è mai stato operativo, conosciuto come “ospedale fantasma”. La struttura, costruita e mai aperta, rappresenta un esempio di lavori pubblici che si sono conclusi senza mai entrare in funzione. I fondi destinati ai lavori sono stati spesi, ma l’edificio rimane inutilizzato e senza servizi sanitari attivi.

C'è qualcosa di commovente nella capacità di trasformare una buona idea in un'opera kafkiana. Prendiamo Montella, provincia di Avellino, Alta Irpinia: terra di castagne, di vento e di persone che meriterebbero, come tutti, di ammalarsi in modo dignitoso vicino a casa. Qualcuno aveva pensato bene di ricavarci un Ospedale di Comunità. Sei milioni di euro europei. Un edificio adiacente al convento di San Francesco a Folloni. Un sogno di medicina territoriale. Poi sono arrivati i grandi protagonisti della commedia all'italiana: il contenzioso legale sulla proprietà dell'immobile, taciuto per due anni (è del Comune? È dei... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - A Montella l’ospedale fantasma dove perdono tutti e i soldi evaporano

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