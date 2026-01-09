Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti: cosa si nasconde dietro i sospetti? Prima dell’incidente che ha portato all’indagine per omicidio colposo plurimo, Jacques Moretti era già stato coinvolto in questioni legali. In questo approfondimento, analizziamo i dubbi e le circostanze che circondano la vicenda, cercando di chiarire i punti più controversi e le accuse ancora in sospeso.

Prima della strage di Crans-Montana, che si è tradotta in una indagine per omicidio colposo plurimo fra le altre ipotesi di reato, Jacques Moretti era già finito sotto i fari della giustizia. È lui ad essere indicato come gestore del locale Le Constellation, insieme alla moglie Jessica Maric. Oggi a indagare sulla coppia, per l’incendio nel locale che ha portato a 40 morti e 116 feriti, è la giustizia svizzera, con accertamenti aperti anche in Francia e in Italia. I guai con la giustizia di Jacques Moretti. Nel 2008 il nome di Jacques Moretti comparve nelle carte di un tribunale francese, ad Annecy, per fatti avvenuti a Ginevra: sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti dove hanno preso i soldi? Tutti i dubbi

Crans Montana, Jessica e Jacques Moretti in Procura: al via l'interrogatorio. I titolari de Le Constellation indagati per omicidio e incendio colposo - Montana dove a Capodanno sono morte 40 persone, si trovano negli uffici della procura di Sion dove è ... ilmessaggero.it

