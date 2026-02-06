Soldi sui libretti di ' risparmiatori' fantasma | tutti assolti

Sono stati tutti assolti i quattro impiegati di Poste Italiane coinvolti nell’inchiesta sui soldi spariti dai libretti di risparmio di presunti clienti fantasma. Il giudice ha deciso di assolvere l’avvocato Angelo Di Caterino, la direttrice Maria Nicchiniello e gli altri due impiegati, Marianna Piscitelli e un collega di Villa Literno. La vicenda non ha più conseguenze penali, dopo mesi di attesa e dubbi.

Tutti assolti. Il gup Pia Sordetti, del tribunale di Napoli Nord, ha scagionato dalle accuse l'avvocato Angelo Di Caterino, 47enne di Casal di Principe; la direttrice dell'ufficio postale di Villa Literno Maria Nicchiniello; e altri due dipendenti di Poste Italiane, Marianna Piscitelli, di San.

