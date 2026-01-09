Prezzi delle case in Italia | dove salgono dove frenano e dove perdono valore
Nel 2025, il mercato immobiliare in Italia mostra differenze regionali evidenti. Alcune aree registrano aumenti dei prezzi, mentre altre segnano una stabilizzazione o un calo. La casa si conferma ancora una delle principali forme di investimento e sicurezza per le famiglie, riflettendo la fiducia nel valore del patrimonio immobiliare. Questa panoramica aiuta a comprendere le tendenze attuali e le possibili evoluzioni del settore.
Nel 2025 il mercato immobiliare italiano ha confermato la più classica delle dinamiche: la casa rimane come sempre il principale bene rifugio delle famiglie, che non perdono la fiducia nel caro e vecchio mattone. La geografia dei prezzi, va evidenziato, ha subito alcune oscillazioni: accanto a città e quartieri dove i valori sono cresciuti in modo significativo, sono emerse aree in cui i ribassi sono stati netti. Questo ha offerto opportunità selettive a chi ha saputo cavalcare il mercato immobiliare. Il mercato immobiliare oggi. Secondo l’analisi di Immobiliare.it Insights, che ha confrontato i dati di novembre 2025 con quelli di novembre 2024 sulle 12 principali città italiane, l’anno si è chiuso con un bilancio complessivamente positivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Case in montagna, prezzi in aumento. Le regioni più care e dove conviene acquistare
Leggi anche: Case e affitti, ecco dove cresceranno di più i prezzi nel 2026. Lo studio
Immobiliare: Genova al primo posto per aumento degli affitti, salgono anche i prezzi di vendita; Il vocabolario dell’anno La parola del 2026 è «affordability»; Da gennaio salgono accise gasolio, giù bolletta luce per vulnerabili; Da gennaio salgono accise sul gasolio. In calo la benzina, minimo dal 2021.
Prezzi delle case in Italia: dove salgono, dove frenano e dove perdono valore - Mercato immobiliare: mutui più accessibili e domanda in ripresa spingono le compravendite mentre gli affitti entrano in fase di assestamento ... quifinanza.it
Case, l'Italia è il Paese europeo in cui i prezzi sono scesi di più. Ma non per affitti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Case, l'Italia è il Paese europeo in cui i prezzi sono scesi di più. tg24.sky.it
Verona e Firenze, le grandi città dove il prezzo delle case è salito di più - La città scaligera guida la classifica nazionale delle vendite insieme al capoluogo toscano con un incremento del 7,8%. veronasera.it
Dai canoni ai prezzi delle case: il 2025 del mercato immobiliare a Roma e Milano x.com
Ma i prezzi delle case a Salerno si stanno alzando o abbassando È la domanda che mi fanno tutti. La risposta non è uguale per tutti e dipende da zona, tipologia e prezzo. Alcune case si vendono velocemente, altre restano ferme mesi. Capire quando e - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.