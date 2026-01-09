Nel 2025, il mercato immobiliare in Italia mostra differenze regionali evidenti. Alcune aree registrano aumenti dei prezzi, mentre altre segnano una stabilizzazione o un calo. La casa si conferma ancora una delle principali forme di investimento e sicurezza per le famiglie, riflettendo la fiducia nel valore del patrimonio immobiliare. Questa panoramica aiuta a comprendere le tendenze attuali e le possibili evoluzioni del settore.

Nel 2025 il mercato immobiliare italiano ha confermato la più classica delle dinamiche: la casa rimane come sempre il principale bene rifugio delle famiglie, che non perdono la fiducia nel caro e vecchio mattone. La geografia dei prezzi, va evidenziato, ha subito alcune oscillazioni: accanto a città e quartieri dove i valori sono cresciuti in modo significativo, sono emerse aree in cui i ribassi sono stati netti. Questo ha offerto opportunità selettive a chi ha saputo cavalcare il mercato immobiliare. Il mercato immobiliare oggi. Secondo l’analisi di Immobiliare.it Insights, che ha confrontato i dati di novembre 2025 con quelli di novembre 2024 sulle 12 principali città italiane, l’anno si è chiuso con un bilancio complessivamente positivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzi delle case in Italia: dove salgono, dove frenano e dove perdono valore

Leggi anche: Case in montagna, prezzi in aumento. Le regioni più care e dove conviene acquistare

Leggi anche: Case e affitti, ecco dove cresceranno di più i prezzi nel 2026. Lo studio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Immobiliare: Genova al primo posto per aumento degli affitti, salgono anche i prezzi di vendita; Il vocabolario dell’anno La parola del 2026 è «affordability»; Da gennaio salgono accise gasolio, giù bolletta luce per vulnerabili; Da gennaio salgono accise sul gasolio. In calo la benzina, minimo dal 2021.

Prezzi delle case in Italia: dove salgono, dove frenano e dove perdono valore - Mercato immobiliare: mutui più accessibili e domanda in ripresa spingono le compravendite mentre gli affitti entrano in fase di assestamento ... quifinanza.it