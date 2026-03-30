A Eboli in mostra le opere dell’artista-costruttore Toni Scarduzio

Alla sala delle esposizioni della Fornace Falcone, situata nel Cilento Outlet Village di Eboli, sono state esposte più di venti opere dell’artista e costruttore Toni Scarduzio. La mostra presenta un'ampia selezione di lavori realizzati dall’artista, che spaziano tra diverse tecniche e materiali. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico per un determinato periodo, offrendo l’opportunità di ammirare le sue creazioni.