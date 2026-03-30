A Eboli in mostra le opere dell’artista-costruttore Toni Scarduzio
Alla sala delle esposizioni della Fornace Falcone, situata nel Cilento Outlet Village di Eboli, sono state esposte più di venti opere dell’artista e costruttore Toni Scarduzio. La mostra presenta un'ampia selezione di lavori realizzati dall’artista, che spaziano tra diverse tecniche e materiali. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico per un determinato periodo, offrendo l’opportunità di ammirare le sue creazioni.
di Marco Milano Alla sala delle esposizioni della Fornace Falcone, al Cilento Outlet Village di Eboli, infatti, sono state riunite più di venti opere di Antonio Toni Scarduzio. Figlio d’arte, intellettuale del fare, che mette insieme la precisione dell’architetto alla sensibilità plastica dello scultore, Scarduzio ha messo in mostra ad Eboli la sua arte che si basa sull’utilizzo esclusivo di metalli e leghe inossidabili. “Il materiale di riciclo” che diviene opera d’arte, raffinata e nobile forma da ammirare. Ferro e acciaio, infatti, nelle sue mani, non presentano l’ossidazione e la decadenza del tempo, ma la mission di “testimonianza” del tempo, l’impulso di essere portatori di memoria eterna, così come nel dna di ogni artista. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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