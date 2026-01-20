Sette Opere per la Misericordia | in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di Caravaggio
Sabato 24 gennaio alle ore 11 si apre l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia al Pio Monte della Misericordia. L’evento presenta le opere donate da sette artisti internazionali, create in dialogo con il capolavoro di Caravaggio. Un’occasione per riflettere sul tema della misericordia attraverso la contemporaneità, in un percorso espositivo che valorizza il dialogo tra passato e presente.
Sette opere per la Misericordia - L’arte contemporanea per riavvicinare i giovani al Pio Monte della Misecordia. Gli artisti Marisa Albanese, Carlos Araujo, Sandro Chia, Fluvio Colusso, Mimmo Jodice, Clifford Ross e Charles Skatpin ... regione.campania.it
Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione dell’ottava edizione del progetto “sette opere la misericordia” che si terrà sabato 24 gennaio alle ore 11:00 al Pio Monte della Misericordia. Vi aspettiamo! Regione Campania @artem.org_ ABANA - Accademia di B facebook
