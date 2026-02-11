All'Officina dell'Arte di Angelo Fusconi a Case Frini torna in scena il collezionismo privato. Sabato 14 febbraio alle 10,30 si apre la mostra “Presenze della pittura cesenate” con le opere della collezione Piccardi. Il protagonista sarà il giovane collezionista Paolo Piccardi, che porta in mostra alcuni dei suoi pezzi più significativi della pittura locale.

All'Officina dell'Arte di Angelo Fusconi, a Case Frini, torna in scena il collezionismo privato. L'appuntamento è per sabato 14 febbraio alle ore 10,30 per la mostra-incontro “Presenze della pittura cesenate” che vedrà protagonista il giovane collezionista ed appassionato d’arte Paolo Piccardi. "La vicenda collezionistica di Paolo Piccardi – spiega il co-curatore dell’evento Orlando Piraccini - è esemplare. Tra i colori lui è nato ed è cresciuto. Per tutto il tempo della giovinezza i suoi occhi si sono posati sui quadri e sui disegni appesi alle pareti della propria casa, testimoni del rapporto d’intensa amicizia tra il padre Bruno ed il pittore Osvaldo Piraccini".🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Cesenate Pittura

Questa sera, alle 17,30, l’Officina dell’arte apre le porte alla mostra

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cesenate Pittura

Argomenti discussi: La grande pittura cesenate in mostra all'Officina dell'Arte con le opere della collezione Piccardi.

La grande pittura. Recuperati 25 capolavoriA quattro miglia a Nord della Città di Monza a piè delle prime collinette della amena Brianza, sorge il villaggio di Arcore… E sulla cima della sua collinetta, quasi Signora delle sottoposte terre, s ... quotidiano.net

Non vediamo l'ora di rivedervi!!! GRANDE SERATA DI CARNEVALE CON L'OFFICINA DEL LISCIO! Preparate maschere e coriandoli! Martedì 17 febbraio l'energia travolgente dell'Officina del Liscio vi aspetta al Ristorante Belvedere di Tricesimo (UD) - facebook.com facebook