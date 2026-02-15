Le Stanze dell’arte Opere di nove artisti in mostra al Castello

Il taglio del nastro nella sala Previati del Castello ha segnato l'inaugurazione del terzo appuntamento di “Le Stanze dell’arte”, una mostra che presenta le opere di nove artisti locali. La manifestazione, promossa dal Comune e scelta tra 125 candidature, porta in esposizione dipinti e sculture ispirate alla storia e alla cultura del territorio. Durante l'apertura, i visitatori hanno potuto ammirare le creazioni di artisti emergenti e consolidati, tutti selezionati con cura per rappresentare diverse espressioni artistiche.

Taglio del nastro nella sala Previati del Castello, con il terzo appuntamento "Le Stanze dell'arte", il progetto di esposizioni di artisti del territorio selezionati dal Comune alla fine del 2024, che aveva raccolto 125 candidature. Dopo le prime due esposizioni nel 2025, rispettivamente su Natura e ambiente e sul Paesaggio, il fil rouge della nuova edizione si dipana fra scorci naturali, architetture e atmosfere intime tracciando un viaggio fatto di installazioni e racconti visivi, dove nove artisti si esprimono attraverso i linguaggi dell' arte informale, futurista e figurativa. Gli artisti in mostra sono: Piero Bagolini, Mario Battimiello, Giuseppe Catone, Roberta Ceudek, Tommaso Frattini, Elisabetta Neri, Enrica Pantani, Raffaella Pinna e Luciana Stangalino.